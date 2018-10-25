Какой мессенджер выбрать для безопасного обмена сообщениями?

На сегодняшний день мобильные операторы связи констатируют, что все общение пользователей ушло в мессенджеры - кто-то общается с помощью текстовых сообщений, кто-то с помощью голосовой связи - все это позволяют делать такие мессенджеры как WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger и т.д. Какой же мессенджер выбрать для безопасного обмена сообщениями сегодня?

На самом деле все мессенджеры бесплатны и безопасны. Просто ваши сообщения крадут еще до того, как они поступают в мессенджер. К примеру, устанавливают вирус-троян на ваше мобильное устройство или компьютер и когда вы еще набираете сообщение в WhatsApp для смартфона или в веб-версии WhatsApp (о том как его запустить подробно расписано здесь https://ruwhatsapp.ru/whatsapp-web.html) оно еще не успевает дойти до вашего приложения, как оказывается перехваченным и отосланным злоумышленникам. Поэтому не надо думать, что если вы установите известный всем Telegram, то вы в полной безопасности. Аналогично - ваши сообщения набираемые на мобильном устройстве, либо персональном компьютере будут красться еще до того, как они поступят до самого приложения. Данного перехвата вы не почувствуете - все операции современные устройства выполняют быстро, но ваши данные будут утеряны. Аналогично успешно сегодня дублируются содержимое экранов мобильных устройств, мониторов компьютеров, главное, чтоб на устройство было установлено нужное приложение.

Следовательно, вы можете выбрать для себя тот мессенджер, которым пользуются ваши знакомые. Наиболее часто это исключительно WhatsApp для регионов страны и Viber - для столицы. При наличии более продвинутого круга знакомств вам придется установить в обязательном порядке Telegram, так как только в нем вы найдете государственных служащих, директоров компаний, главных врачей больниц - они ему доверяют.

Сергей Доренко в одном из своих видео роликов кратко дал характеристику мессенджерам и дал советы по их выбору. Предлагаем ознакомиться ниже.