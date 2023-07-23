Камера DJI Osmo Action 4 готова к выходу

Как уже было объявлено, 25 июля компания DJI представит беспилотник DJI Air 3. Сегодня стало известно, что на той же презентации покажут и новую экшн-камеру DJI Osmo Action 4. По предварительным данным, новинку оснастят датчиком изображения CMOS оптического формата 1/1,3 дюйма, оптикой с максимальной диафрагмой F/2,8 и углом обзора 155°, возможностью писать видео в разрешении 4К при 60 или 120 кадрах в секунду с 10-битным представлением цвета и D-Log M, системой стабилизации, функцией выравнивания горизонта и возможностью погружения в воду на глубину до 18 метров. Масса камеры должна составить около 145 граммов. Ориентировочная цена пока не сообщается.