Камера GoPro HERO представлена официально

Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделью HERO, которая ориентирована на самых непривередливых пользователей. Новинка получила двухдюймовый сенсорный дисплей, аккумулятор на 1220 мАч, поддержку голосовых команд, возможность погружения на глубину до 10 м, съемку видео с разрешением 1080p и 1440p с кадровой частотой 60 к/с, фотосъемку с разрешением 10 Мп, серийную съемку со скоростью 10 к/с, а также поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Размеры камеры равны 62,3:44,9:33 мм, а масса – 117 г. Цена GoPro HERO составляет 200 долларов.