Камера GoPro Hero10 Black получила крупное обновление …

Напомним, что выпущенная в России в октябре этого года GoPro Hero 10 Black оценена в 50 тысяч рублей. Она оснащается сенсором разрешением 23,6 Мп, чипом GP2, системой стабилизации HyperSmooth 4.0, съемным аккумулятором ёмкостью 1720 мАч, функцией прямой трансляции в разрешении Full HD со стабилизацией, режимом веб-камеры в 1080p, поддержкой RAW, тремя микрофонами с улучшенным подавлением шума ветра, защитой от воды на глубине до 10 м, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS и разъемом USB Type-C.