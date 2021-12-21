Камера GoPro Hero10 Black получила крупное обновление

Компания GoPro выпустила большое обновление для своей экшн-камеры GoPro Hero10 Black, которое несет три нововведения. Апдейт привносит совместимость с модом Max Lens Mod для съемки с полем зрения 155° и функцию цифрового объектива SuperView 5.3K для использования всей ширины датчика 4:3 с соотношением сторон 16:9, разрешением 5.3K и до 60к/с. Третье новшество – это съемка с кадровой частотой 24к/с.

Напомним, что выпущенная в России в октябре этого года GoPro Hero 10 Black оценена в 50 тысяч рублей. Она оснащается сенсором разрешением 23,6 Мп, чипом GP2, системой стабилизации HyperSmooth 4.0, съемным аккумулятором ёмкостью 1720 мАч, функцией прямой трансляции в разрешении Full HD со стабилизацией, режимом веб-камеры в 1080p, поддержкой RAW, тремя микрофонами с улучшенным подавлением шума ветра, защитой от воды на глубине до 10 м, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS и разъемом USB Type-C.