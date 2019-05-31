Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

Илья Мэддисон получил бан на платформе Twitch. Причина и сроки блокировки неизвестны. В личной группе во «ВКонтакте» стример отметил, что вскоре определится с новым сервисом для трансляций.

По мнению стримера, блокировка произошла по причине выстрела из пистолета на трансляции. После бана Мэддисон рассказал, что это была постанова, а само оружие является игрушечным.

Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые. Ранее стример высказывался о политике сервиса в отношении видеоконтента: в январе 2019 года он раскритиковал блокировки пользователей в связи с новыми правилами платформы.