Капитан North Каспер cadiaN Мёллер покинул организацию.

Его заменил игрок OpTic Gaming Джейкоб JUGI Хансен.

Руководить датской командой будет Вальдемар valde Вангсе.

CadiaN сообщил об уходе в твиттере. Игрок поблагодарил бывших тиммейтов за поддержку, а также сообщил, что планирует продолжить карьеру. Где именно, пока не сообщается. Под его руководством North заняла 3-4 место на Esports Championship Series Season 6 и выиграла ICE London Challenge 2019. Команда не смогла пробиться на Intel Extreme Masters Season XIII — Katowice Major 2019.