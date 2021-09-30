Карты Google предоставляют информацию о лесных пожарах

Карты Google получают новое обновление, называемое слоем лесных пожаров, которое поможет пользователям проверять наличие лесных пожаров и получить доступ к лучшей навигации. С помощью функции уровня лесных пожаров пользователи могут видеть последние сведения о нескольких пожарах одновременно, что позволит им принимать обоснованные решения во время чрезвычайной ситуации. Функция будет работать на основе спутниковых данных. Google также предлагает Tree Canopy Insights для отслеживания зеленого покрова и выявления мест, подверженных наибольшему риску из-за повышения температуры. Кроме того, платформа выпускает приложение Address Maker для определения местоположений без официальных адресов. Функция слоя лесных пожаров будет доступна пользователям Google Maps по всему миру на Android, iOS и настольных компьютерах с октября этого года.