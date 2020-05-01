Khronos Group выпустила новую спецификацию OpenCL 3.0

Новая спецификация OpenCL 3.0 структурирована таким образом, чтобы поставщики использовали только то, что им нужно. Ядром спецификации является OpenCL 1.2 с поддержкой дополнительных функций.

OpenCL 3.0 обеспечивает открытый стандарт для параллельного программирования. Спецификация использует приложения, библиотеки, механизмы, компиляторы для широкого спектра процессоров.

Сегодня, Khronos Group работает над стандартами для 3D-графики. Khronos Group это консорциум из более чем 150 компаний, включающий такие компании, как AMD, Apple, Intel, Nvidia, Huawei, Google, Samsung, Qualcomm и многих других.
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