Khronos выпустили окончательную спецификацию трассировки лучей для Vulkan

Khronos выпустил окончательные версии набора спецификаций расширений Vulkan, GLSL и SPIR-V, которые плавно интегрируют трассировку лучей в существующую структуру Vulkan. Это важная веха, поскольку это первый в отрасли открытый, кросс-платформенный стандарт для ускорения трассировки лучей, который можно развернуть либо с использованием существующих вычислительных ресурсов графического процессора, либо с использованием выделенных ядер предназначенных трассировки лучей.

В ближайшие дни и недели будут обновлены дополнительные компоненты экосистемы, такие как цепочки инструментов шейдеров и уровни проверки, с поддержкой функции трассировки лучей, чтобы разработчики могли легко использовать эти расширения в своих приложениях. Прогресс по обновлениям экосистемы можно отслеживать на GitHub.