Киберспорт не появится на Олимпиаде 2024 в Париже

Разговоры о том, чтобы сделать киберспорт частью Олимпийских игр, идут уже давно. Но глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, заявил, что об этом пока рано говорить.

Международный олимпийский комитет объясняет, что за пять лет индустрия видеоигр может кардинально измениться. Появляются новые технологии, включая дополненную реальность и VR, что не позволяет надежно предсказать сценарий развития киберспорта на ближайшие годы. Другой проблемой станет то, что некоторые видеоигры не соответствуют олимпийским ценностям, а киберспорт в первую очередь завязан на коммерции. При этом в МОК отметили, что не будут игнорировать рост индустрии электронных развлечений.