Ким «Febby» Юн Мин признан самым ценным игроком на ESL One Mumbai.

В награду он получит сертификат на покупку автомобиля от спонсора турнира – компании Mercedes-Benz. Компания Мерседес разыгрывает сертификаты на свои автомобили с ESL One Hamburg 2017. Победителями трижды становились участники Virtus.pro.

Кореец выступил на турнире как игрок замены: он занял место Райана Bimbo Джей Квая в Mineski. Он уже выступал за коллектив с сентября 2018-го по март 2019 года. Его место «четверки» в коллективе занял именно Bimbo.