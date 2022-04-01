Китай имеет крупнейший в мире автомобильный рынок, но только 5% используют собственные чипы

Еще в 2021 году на китайский автомобильный рынок серьезно повлияла продолжающаяся проблема нехватки чипов. Между тем, новый отчет показал, что, хотя Китай имеет самый большой автомобильный рынок, но только 5% используют собственные чипы.

Для тех, кто не знает, автомобильная промышленность по всему миру пострадала из-за нехватки полупроводников. Несмотря на то, что электромобили и другие транспортные средства, использующие новую энергию, становятся все более популярными, нехватка чипов вызвала спад на рынке. На данный момент производство автомобилей и продажа автомобилей на новых источниках энергии в Китае является лидером в отрасли. Однако уровень самообеспеченности внутреннего рынка автомобильными чипами составляет менее 10 процентов.

Другими словами, несмотря на наличие крупнейшего автомобильного рынка, Китай использует только около 5 процентов чипов местного производства для автомобилей, которые он производит. В автомобильной промышленности чипы MCU являются наиболее дефицитными. Примечательно, что этот чип также является тем, который в основном монополизирован иностранными производителями чипов. Единственным исключением является BYD, но кроме этой марки, других китайских автопроизводителей, производящих эти чипы, нет.