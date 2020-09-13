Китай предпочитает закрыть TikTok в США

TikTok находится под угрозой закрытия в США.

Правительство Китая отвергает идею продажи TikTok в США и предпочитает закрыть свои услуги в стране. Китайские официальные лица полагают, что сделка изобразит ByteDance и Китай слабыми перед лицом давления президента США Трампа. Также правительство Китая планирует использовать свои пересмотренные правила экспорта технологий, чтобы отложить любую сделку, достигнутую ByteDance.

Ранее президент США Трамп издал указ, в котором потребовал от ByteDance продать свои операции в США в течение 90 дней. На данный момент Microsoft подтвердила свою заинтересованность в приобретении TikTok в США. Также компании Oracle и Twitter провели предварительные переговоры с ByteDance по поводу закупки.