Китайцы рассекретили дизайн Oppo Reno6 Pro

В базе данных китайского ведомства TENAA обнаружились фотографии смартфонов Oppo Reno6 Pro и Oppo Reno6 Pro+, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что обе новинки получат 6,55-дюймовые дисплеи с разрешением FullHD+. Размеры первого равны 160:73,1:7,6 мм, а второго 160,8:72,5:7,99 мм.

Reno6 Pro прочат OLED-дисплей, производительную платформу MediaTek Dimensity 1200, селфи-камеру разрешением 32 Мп, многомодульную тыльную камеру с главным модулем на 64 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт.