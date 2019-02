Ключевые особенности TP-Link Deco M9 Plus

В отличие от стандартных Wi-Fi роутеров, каждый модуль Deco M9 Plus оснащён встроенным хабом на основе протокола ZigBee, объединяющим все устройства умного дома. Аппарат совместим с лампами, переключателями, замками, датчиками, розетками, камерами и прочей смарт-электроникой TP-Link и других популярных производителей. Стандарт Wi-Fi AC200 предоставляет три диапазона с общей скоростью соединения до 2134 Мбит/с: 400 Мбит/с на 2,4 ГГц для чтения веб-страниц, онлайн-шоппинга и прослушивания аудио, 867 Мбит/с на 5 ГГц для просмотра 4К-видео и онлайн-игр без разрывов, а также дополнительный диапазон 867 Мбит/с на 5 ГГц в качестве резервного соединения. Deco M9 Plus использует диапазон 5 ГГц при малой интенсивности трафика с возможностью переключения клиентов на другой канал 5 ГГц и 2,4 ГГц, если трафик перегружен. Технология Smart Connect автоматически назначает каждое устройство на нужный канал для оптимизации трафика и максимально скоростного подключения. Это обеспечивает скорость более 1000 Мбит/с.Модули Deco M9 Plus образуют единую домашнюю сеть, устраняя зоны со слабым сигналом. Смартфон или планшет будет автоматически подключаться к Deco на самой большой скорости в любой точке дома, обеспечивая непрерывное соединение. Поддержка IEEE 802.11r и 802.11k/v позволяет переключаться с одного Deco на другой без разрывов, даже во время потоковой передачи данных. Стоимость составит 37900 тысяч рублей.