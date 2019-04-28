Команда Fnatic получили инвайт на ESL One Cologne 2019 по CS:GO

Шведская профессиональная команда Fnatic по CS:GO получили инвайт на ESL One Cologne 2019.

ESL сообщили о своем решении на официальном Twitter-аккаунте организации. Ранее на турнир были приглашены такие команды, как Astralis, BIG, FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas и MIBR.

Обладателями прямых приглашений станут еще 5 коллективов. Две команды пройдут через европейскую квалификацию, одна — через североамериканскую, а одна — через азиатскую. Всего в турнире примут участие 16 составов.

ESL One Cologne 2019 пройдет в Германии, в городе Кёльн с 2 по 7 июля. Местом проведения LAN-финала традиционно станет Lanxess Arena, а общий призовой фонд составит $300,000.