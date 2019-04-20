Команда M19 по PUBG перевела одного из игроков в запас

Совсем недавно завершилась первая фаза PUBG Europe League, результаты которой оказались неутешительными. В связи с этим организация приняла решение вывести Даниила «EHOT» Алексеева из активного ростера. Это означает, что он не будет играть на ближайших турнирах с участием М19, но при этом контракт с ним не расторгнут.

Алексеев выступал за M19 с февраля 2019 года. Вместе с ним коллектив поучаствовал в первой фазе PUBG Europe League, где занял последнее место и не заработал призовых.

Актуальный состав:

Андрей «ELITEPLAYER» Клейменов

Константин «konstantinvk» Кохнович

Владислав «TheWanderer» Липартия