Команда OG по Dota2 побывали на заводе Tesla

В твиттере команда OG опубликовали фото состава по Dota 2 на заводе Tesla. Киберспортсмены посетили компанию Илона Маска, которая производит электромобили, перед матчем с ботами OpenAI.

Компания Tesla была создана Илоном Маском в 2003 году и занимается созданием электронных автомобилей. Маск также является одним из основателей OpenAI – исследовательской компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

На The International 2018 профессиональные игроки уже играли с OpenAI, тогда искусственный интеллект потерпел поражение.