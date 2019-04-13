Команда OG по Dota2 побывали на заводе Tesla

2019-04-13, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Dota2; [17]
В твиттере команда OG опубликовали фото состава по Dota 2 на заводе Tesla. Киберспортсмены посетили компанию Илона Маска, которая производит электромобили, перед матчем с ботами OpenAI.

Компания Tesla была создана Илоном Маском в 2003 году и занимается созданием электронных автомобилей. Маск также является одним из основателей OpenAI – исследовательской компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

На The International 2018 профессиональные игроки уже играли с OpenAI, тогда искусственный интеллект потерпел поражение.

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