Команда YouTube внедряет новую функцию в свою Premium подписку. Она позволит наслаждаться любимыми видеороликами в автономном режиме, когда доступа к интернету нет.

Эта функция также активируется в настройках Youtube — в разделе «Загрузки» можно выбрать предпочитаемые темы и каналы. Для экономии трафика, скачивание происходит только тогда, когда ваше устройство подключено к Wi-Fi. Автозагрузку будут постепенно добавлять всем подписчикам YouTube Premium. В прошлом месяце аналогичные нововведения YouTube ввела в подписку YouTube Music.