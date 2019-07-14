Команда YouTube внедряет новую функцию в свою Premium подписку

2019-07-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - YouTube Premium; [117]
Команда YouTube внедряет новую функцию в свою Premium подписку. Она позволит наслаждаться любимыми видеороликами в автономном режиме, когда доступа к интернету нет.

Эта функция также активируется в настройках Youtube — в разделе «Загрузки» можно выбрать предпочитаемые темы и каналы. Для экономии трафика, скачивание происходит только тогда, когда ваше устройство подключено к Wi-Fi.

Автозагрузку будут постепенно добавлять всем подписчикам YouTube Premium. В прошлом месяце аналогичные нововведения YouTube ввела в подписку YouTube Music.

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