Команду Dragon Gate забанили в League Master Series по League of Legends.

10 апреля Garena получила информацию, что владелец, тренер и лесник команды делали ставки и совершали необычные внутриигровые действия. Компания провела внутреннее расследование, основанное на коммуникации внутри команды, записях чатов и реплеях игр.

Расследование, которое провели организаторы лиги, показало, что игроки коллектива были вовлечены в манипуляцию результатами матчей.

В результате Riot Games вынесла следующее решение:

Владелец команды получил пожизненный запрет на управление киберспортивной командой по LoL;

Лесник коллектива получил 18-месячный запрет на игру в профессиональных лигах;

Тренер получил 12-месячный запрет на участие в профессиональных лигах;

Dragon Gate исключена из League Master Series.