Команду Dragon Gate забанили в League Master Series по League of Legends.

10 апреля Garena получила информацию, что владелец, тренер и лесник команды делали ставки и совершали необычные внутриигровые действия. Компания провела внутреннее расследование, основанное на коммуникации внутри команды, записях чатов и реплеях игр.
Расследование, которое провели организаторы лиги, показало, что игроки коллектива были вовлечены в манипуляцию результатами матчей.
В результате Riot Games вынесла следующее решение:
Владелец команды получил пожизненный запрет на управление киберспортивной командой по LoL;
Лесник коллектива получил 18-месячный запрет на игру в профессиональных лигах;
Тренер получил 12-месячный запрет на участие в профессиональных лигах;
Dragon Gate исключена из League Master Series.