Команду TEAM TEAM покинули два игрока

2019-04-21, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Киберспорт; [99]
Североамериканская команда TEAM TEAM, за которую выступают ixmike88 и EternalEnVy, лишилась двух игроков. Коллектив покинули мидер Нико 'Gunnar' Лопез и саппорт четвертой позиции Джейсон 'Newsham' Ньюшем.

Нико 'Gunnar' Лопез

Джейсон 'Newsham' Ньюшем

Причиной кика могли послужить неудовлетворительные результаты команды на ESL One Mumbai — tt заняла 5-6 место на турнире в Индии и заработала $12,5 тыс.

Игроки также объявили о поиске новой команды. Об этом Лопез сообщил в твиттере.

Gunnar, Newsham: Ищу команду

Gunnar: Нас кикнули


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