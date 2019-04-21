Команду TEAM TEAM покинули два игрока

Североамериканская команда TEAM TEAM, за которую выступают ixmike88 и EternalEnVy, лишилась двух игроков. Коллектив покинули мидер Нико 'Gunnar' Лопез и саппорт четвертой позиции Джейсон 'Newsham' Ньюшем.
Нико 'Gunnar' Лопез
Джейсон 'Newsham' Ньюшем
Причиной кика могли послужить неудовлетворительные результаты команды на ESL One Mumbai — tt заняла 5-6 место на турнире в Индии и заработала $12,5 тыс.
Игроки также объявили о поиске новой команды. Об этом Лопез сообщил в твиттере.
Gunnar, Newsham: Ищу команду
Gunnar: Нас кикнули