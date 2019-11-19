Антивирусная компания ESET обнаружила банковский троян Mispadu, пользующаяся фейковой рекламой McDonalds.

Троян написан на языке программирования Delphi.

Мошенники размещали коммерческие публикации в Facebook, которые предлагали скидочные купоны в сети McDonalds. Нажимая на фейковую рекламу, пользователь загружал себе трояна виде ZIP файла на свой компьютер. Также трояна нашли в официальном магазине Google Chrome.

Данный вирус собирал все информацию с вашего ПК: включая версию ОС, список установленных банковских приложений и антивирусных программ.