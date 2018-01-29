Компания Google начала продавать камеру Clips

Компания Google во время анонса Pixel 2 представила камеру Clips, призванную помочь пользователю оставаться на связи за счёт автоматической интеллектуальной съёмки фотографий и видео.

Миниатюрная камера отличается размерами всего 49 × 49 × 20 мм при массе 42 г (с подключённой подставкой-креплением — 61 г). В основе лежит технология машинного обучения Moment IQ, благодаря чему со временем устройство должно работать лучше: в частности, оно будет узнавать знакомые лица людей, с которыми пользователь общается или видится чаще других. Записанные данные хранятся непосредственно на камере (в наличии 16 Гбайт встроенного пространства) и могут быть переброшены на смартфон с помощью Wi-Fi Direct.

В Google Clips используется 12-Мп сенсор с диафрагмой объектива f/2,4 и углом обзора в 130°. Возможность онлайн-трансляции с камеры на мобильную электронику или ПК не предусмотрена. Как и в случае с GoPro, устройство можно использовать для съёмки (в том числе автопортретов) с уникальных перспектив. Камера может снимать до 15 кадров/с в течение 3 часов на одном заряде.

В целом, Clips создаёт впечатление экспериментального продукта. Google начала приём предварительных заказов по цене $250 в США. За эту цену можно приобрести неплохую спортивную камеру от GoPro или даже смартфон средней руки, так что оправдать эти затраты может только технология автоматической интеллектуальной съёмки. Насколько идея самоустранения от процесса фотографии окажется привлекательной и удобной на практике, покажет время и реакция конечных пользователей.