Компания Google удалила из Play Маркета 700 000 приложений

В 2017 году компания Google подчистила магазин Google Play.

На данный момент в Play Маркете примерно 1,4 миллиона приложений, то есть на каждые два безвредных приходилось одно с контентом, который мог причинить ущерб пользователям. Удаляются приложения с вирусами и запрещённым контентом: порнографией, насилием и пропагандой незаконной деятельности. Бороться с распространением вредоносных программ модераторам помогает защита Google Play Protect, работающая на основе машинного обучения и искусственного интеллекта.