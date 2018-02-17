Компания Google запретила скачивать картинки из поисковика

Google убрала из поисковика картинок возможность открывать изображения с оригинальным разрешением. Все это было сделано для того, чтобы предотвратить или усложнить их скачивание без перехода на сайты, где они размещены. Непосредственно из поисковика теперь можно скачивать только картинки с невысоким разрешением, а за оригиналами приходится ходить по сайтам.

Это отнимает время, кроме того, приходится искать нужную картинку среди прочего контента, что может оказаться трудной задачей, если вам встретится длинная статья или массивная галерея.