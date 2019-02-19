Компания Hobby World выпустила первый номер обновленного «Мира фантастики»

Журнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что новость о его закрытии, многие читатели восприняли как национальный траур. К счастью, среди фанатов издания оказались люди, способные повлиять на сложившуюся ситуацию.

Руководство самого популярного в нашей стране издательства настольных игр Hobby World, чьим креативным директором является Николай Пегасов – человек, придумавший когда-то этот самый журнал, приняло решение выкупить права и возродить самое популярное издание про фантастику. Для этой цели был организован сбор средств на собственной краудфандинговой платформе CrowdRepublic. Вместо ожидаемых пары миллионов рублей, было собрано 5 046 980 рублей, что стало рекордом по сборам среди печатных отечественных СМИ.- Я настоящий поклонник фантастики и этого уникального журнала, поэтому спасение нашей компанией «Мира фантастики» для меня стало делом чести, - рассказал нам генеральный директор Hobby World Михаил Акулов. - Я уверен, что журнал ждет светлое будущее, а обновленная версия поможет привлечь новых читателей. Кроме того, я ратую за возрождение именно печатной версии, так как считаю, что пока еще не время полностью переходить «в цифру», и даже если это когда-то случиться, то «Мир Фантастики» все равно будет являться именно периодическим изданием. Хотя, конечно, и сайт mirf.ru никто не собирается бросать.

Журнал не будет полностью переквалифицирован на освещение настольных игр, как предполагали многие фанаты, почти все его рубрики останутся, разве что кроме рецензий на фильмы, а вот упор будет сделан на рецензии и обзоры фантастической литературы. Так, например, уже в мае 2019 года читателей будет ждать толстый (176 страниц) спецвыпуск в твердой обложке, посвященный сотне лучших книг в фантастическом жанре на все времена. Выход таких специальных изданий запланирован на каждые четыре месяца. Без изменений остается и редакционный состав журнала.- Покупка журнала Hobby World - лучшее, что могло случится с ним в этот тяжелый для него период, - считает главный редактор Сергей Серебрянский. – Теперь мы можем воплотить в жизнь новый дизайн, переработать рубрики, избавится от того, что уже потеряло актуальность, и, наоборот, сосредоточить внимание на написании востребованных материалов, предложить читателям еще больше уникального контента, наконец, избавится от навязанного нам когда-то DVD. Этот шаг - начало новой эпохи для журнала, в которой мы будем больше думать не о выживании, а о наших читателях.

Руководство Hobby World планирует издать минимум 12 выпусков печатного журнала. Дальнейшая же судьба «Мира фантастики» будет зависеть исключительно от интереса читателей. Тем не менее, уже сейчас рассматривается возможность печати в рамках собственного издательства фантастических книг.Первый выпуск нового «Мира фантастики» уже поступил в продажу по цене 290 рублей. Распространение планируется по почтовой подписке и внутри собственной сети магазинов Hobby Games.