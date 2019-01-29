Компьютер для программирования Pi-top 4

2019-01-29, Автор - Ganibal; Продукт - Pi-top 4; [23]
Лондонский стартап edtech pi-top анонсировал новый флагманский продукт для обучения кодированию, продемонстрировав компьютер с питанием «куда угодно», работающий на Pi, на образовательной плате Bett Show.

Pi-top 4 - это модульный компьютер, разработанный для применения в любом месте, в воздухе, с помощью приставного беспилотника, приведение в действие чувствительного погодного воздушного шара, выступать в качестве мозга для четрехколесного робота в стиле ровера, или прикреплены к датчикам, прочно установленным в земле, для мониторинга местных условий окружающей среды.

Устройство имеет встроенный мини OLED-экран для отображения информации о проекте, а также массив различных портов. Он может быть подключен и запрограммирован через один из других компьютеров Pi-top с питанием от Pi или любой ПК, Mac и Chromebook. Компания также заявляет, что он легко подключается к существующим мониторам, клавиатурам и мышам.


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