Конференцию Google I/O полностью отменили

Компания Google решила не проводить в этом году свою традиционную конференцию для разработчиков Google I/O.

Заявление компаний Google

Конференция должна была пройти с 12 по 14 мая в Калифорний. Из-за вспышки коронавируса, компания решила провести мероприятие в онлайн-режиме. Но теперь ее полностью отменили. На конференции компания должна была представить новую операционную систему Android 11, новые сервисы, приложения, бюджетный смартфон Pixel 4a и многое другое.Из-за заботы о здоровье и безопасности наших разработчиков, сотрудников и местных сообществ, а также в соответствии с недавними распоряжениями, мы, к сожалению, не будем проводить Google I/O в этом году. Сейчас самое важное, что все мы можем сделать, — это сосредоточить наше внимание на помощи людям с новыми проблемами, с которыми мы все сталкиваемся. Пожалуйста, знайте, что мы по-прежнему привержены поиску других способов делиться с вами обновлениями платформы через наши блоги разработчиков и форумы сообщества.