Конфиденциальный режим Gmail будет доступен пользователям G Suite

Google запустит конфиденциальный режим для пользователей G Suite 25 июня.

Конфиденциальный режим пригодится при отправке сообщений на работе, содержащих конфиденциальные данные. Настройка позволит установить дату окончания срока действия сообщения. Пока сообщение доступно, получатели не смогут переслать письмо другим, скопировать содержимое или сохранить его. Отправитель может прекратить доступ в любой момент. Также есть ещё один уровень безопасности, который разблокирует письмо только после того, как получатель введёт код подтверждения из SMS.

Чтобы использовать режим, достаточно нажать значок заблокированных часов, расположенный справа от кнопки «Отправить». Если окно сообщения имеет синий заголовок и предупреждение о защите в нижней части, значит функция используется.