Коньки нового поколения Segway's Drift e-skates

На выставке IFA 2018 был представлен Segway нового поколения Segway's Drift e-skates.

Данный Segway выглядит как электронные роликовые коньки. Эти коньки используют тот же самый принцип балансировки, что и другие, более известные продукты Segway, поэтому изменение наклона веса вашего тела контролирует ускорение и замедление.

Они охватывают всю ширину стопы, что позволяют уверенно стоять и передвигаться на них. заряда хватает на 45 минут непрерывной поездки. Также вы сможете уверенно стоять на коньках даже если вы будете проезжать по неровным поверхностям таким как гравий, трещины на асфальте. Стоимость Segway's Drift e-skates будет стоить около 400 долларов.