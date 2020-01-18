Конор Макгрегор против Дональда Серроне

Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Поединок состоится в ночь с 18 на 19 января, по московскому времени 19 января в 6:00 утра.

31 летний МакГрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после боя с Хабибом Нурмагомедова, в котором Конор потерпел поражение. Ирландец заявлял что желает взять реванш. Поэтому ирландец мотивирован только на победу.

Серроне провел в прошлом году четыре поединка, в двух последних проиграл досрочно Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Боец предпочитает драться в стойке. Дональд Серроне вынослив не смотря на возраст, ему 36 лет. Бесспорно Конор безоговорочный фаворит боя. Аналитики предсказывают победу ирландца нокаутом.