Конор одержал победу над Серроне

Поражение в этом бою для Конора сказалось бы на его карьере, не в лучшую сторону. Для Серроне поединок в принципе не играл роли, он получит гонорар и все на этом. Но для Конора Макгрегора это был самым важным боем после долгого отсутствия в октагоне.

Бой продлился не долго, с первых же секунд ирландец накинулся на соперника, Серроне явно не ожидал такого. Конор нанес пару ударов и на 20-ой секунде нанес хай-кик ногой точно в челюсть. После этого удара стало понятно, что "Ковбой" проиграет. Конор продолжил наносить удары, рефери Херб Дин принял решение остановить бой. А после чего Конор подошел и обнял в знак уважения своего соперника. Возвращение Конора в UFC состоялось.

Побежденный Дональд Серроне получил 200 тысяч долларов + проданные PPV. Макгрегор 3 миллиона долларов + процент от PPV. Будет ли реванш, мы узнаем после UFC, где Нурмагомедов сразится с Фергюсоном, которые состоится 18 апреля.