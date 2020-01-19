Конор одержал победу над Серроне

2020-01-19, Автор - Ramil; Продукт - UFC; [142]
Поражение в этом бою для Конора сказалось бы на его карьере, не в лучшую сторону. Для Серроне поединок в принципе не играл роли, он получит гонорар и все на этом. Но для Конора Макгрегора это был самым важным боем после долгого отсутствия в октагоне.

Бой продлился не долго, с первых же секунд ирландец накинулся на соперника, Серроне явно не ожидал такого. Конор нанес пару ударов и на 20-ой секунде нанес хай-кик ногой точно в челюсть. После этого удара стало понятно, что "Ковбой" проиграет. Конор продолжил наносить удары, рефери Херб Дин принял решение остановить бой. А после чего Конор подошел и обнял в знак уважения своего соперника. Возвращение Конора в UFC состоялось.

Побежденный Дональд Серроне получил 200 тысяч долларов + проданные PPV. Макгрегор 3 миллиона долларов + процент от PPV. Будет ли реванш, мы узнаем после UFC, где Нурмагомедов сразится с Фергюсоном, которые состоится 18 апреля.

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