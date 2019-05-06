Контактные линзы для передачи визуальной информации по беспроводной сети

Разработана первая автономная контактная линза с гибкой микробатареей, которая способна несколько часов питать встроенную электронику для воспроизведения и передачи визуальной информации по беспроводной сети.

С помощью таких линз можно будет внедрять интерфейсы человек-машина, анализировать когнитивные нагрузки и добавлять другие функции. В изобретение IMT Atlantique и Центра микроэлектроники Прованса можно интегрировать светодиодный дисплей, радиочастотный передатчик для беспроводной связи, а также датчики для отслеживания направления взгляда. При этом контактные линзы выполняют свою основную функцию.

В дальнейшем исследователи планируют внедрить гибкую электронику на основе графена. Это позволит внедрить функцию дополнительного зрения, новые системы связи, усовершенствовать аккумулятор и интегрировать вычислительные устройства. Разработка уже заинтересовала компанию Microsoft и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США.