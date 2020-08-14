Корпорация Mozilla уволит 250 сотрудников в связи с Covid-19

Генеральный директор производителя Firefox Митчелл Бейкер объяснил, что принятия таких мер связано для экономии средств. Сокращение штата приведет к тому, что корпорация Mozilla закроет свои тайваньские операции в Тайбэе. Ранее в январе корпорация Mozilla также уволила 70 сотрудников. Планы компании до карантина Covid 19, сделанные в январе 2020 года больше не работают, а увольнения являются частью изменений, необходимых для разработки Firefox иначе.
Продукты Mozilla для обеспечения безопасности и конфиденциальности будут занимать центральное место в заявке на создание новых источников дохода, поскольку доходы поисковых систем начинают иссякать .