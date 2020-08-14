Корпорация Mozilla уволит 250 сотрудников в связи с Covid-19

Корпорация Mozilla, создатели и владельцы веб-браузера Firefox, уволит 250 сотрудников в связи с последствиями Covid-19. Увольнения составляют 25% всего штата, около 1000 человек.

Генеральный директор производителя Firefox Митчелл Бейкер объяснил, что принятия таких мер связано для экономии средств. Сокращение штата приведет к тому, что корпорация Mozilla закроет свои тайваньские операции в Тайбэе. Ранее в январе корпорация Mozilla также уволила 70 сотрудников. Планы компании до карантина Covid 19, сделанные в январе 2020 года больше не работают, а увольнения являются частью изменений, необходимых для разработки Firefox иначе.

Продукты Mozilla для обеспечения безопасности и конфиденциальности будут занимать центральное место в заявке на создание новых источников дохода, поскольку доходы поисковых систем начинают иссякать .
Комментарии и отзывы Mozilla
Обзоры:
5 спортивных товаров, которые выгодно покупать на Авито5 спортивных товаров, которые выгодно покупать на Авито
ПЭК открыла собственный маркетплейс по продаже автотоваровПЭК открыла собственный маркетплейс по продаже автотоваров
Новости:
Мулан пропустит кинотеатры и попадет сразу же в Disney+

Disney+ наконец-то назначил дату выхода фильма "Мулан" после нескольких задержек. ...
Корпорация Mozilla уволит 250 сотрудников в связи с Covid-19

Корпорация Mozilla, создатели и владельцы веб-браузера Firefox, уволит 250 сотрудников в связи с последст...
Apple запустит новые пакеты подписок с новым iPhone

Компания Apple представит несколько пакетов подписки вместе с новыми iPhone в октябре месяце. ...
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Ноутбуки-трансформеры HP EliteBook x360 ...
Ноутбуки-трансформеры HP EliteBook x360 Компания HP представила ноутбук-трансформер EliteBook x360 1000 G7, который получил опциональную возможно...
Samsung Galaxy M31s с АКБ на 6000 мАч по...
Samsung Galaxy M31s с АКБ на 6000 мАч поВ сети появились новые рендеры и уточненные характеристики грядущего смартфона-долгожителя Samsung Galaxy...
Пора выбрать чехол для Samsung Galaxy A7...
Пора выбрать чехол для Samsung Galaxy A7Достаточно часто пользователи спрашивают о том, как можно защитить свой смартфон от различного рода повре...
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный б...
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный бВышедшая ранее линейка модульных блоков питания Deepcool DQ с сертификатом 80 Plus Gold получила очередно...
Biostar FX9830M SoC материнская плата с ...
Biostar FX9830M SoC материнская плата с Biostar выпустила материнскую платусо встроенным четырехъядерным процессором AMD Bristol Ridge 7-го покол...
Sony инвестирует 250 миллионов долларов ...
Sony инвестирует 250 миллионов долларов Компания Sony и Epic Games уже давно являются партнерами. Последним совместным проектом компаний является...
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игр...
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игрБренд JBL хорошо знаком любителям музыки, особенно успешной линейкой беспроводной акустики. Не так давно ...
Samsung Galaxy A51 5G готов к релизу...
Samsung Galaxy A51 5G готов к релизуВ последнее время компания Samsung делает все больше качественных решений, которые не только выглядят при...
iPhone подешевел в Китае...
iPhone подешевел в КитаеДовольно интересная информация у нас появилась — оказалось, что компания Apple весьма активно снижает цен...
Microsoft анонсировала новую часть франш...
Microsoft анонсировала новую часть франшНовая часть франшизы Fable была анонсирована на событии Xbox Game Showcase. Пропустив поколение консоли X...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ получит 1...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ получит 1В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S7+, выход которого ожида...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизу...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизуКомпания Samsung пошла по довольно простому и проверенному пути, когда один успешный релиз просто дорабат...
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
Обзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборокОбзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборок
Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантиейОбзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor