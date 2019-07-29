Космический спутник

Парус состоит из четырёх треугольных секций, выдвигаемых 4-метровыми штангами-опорами из кобальтового сплава. Теперь главная задача аппарата — использовать солнечный «стаксель» для поднятия собственной орбиты без помощи двигателей. Ожидается, что этого результата он добьётся в течение месяца. Когда это случится, спутник, по словам исследователей, можно будет невооруженным глазом увидеть с Земли.Спутник, оснащенный раскладным солнечным парусом из майлара площадью в 32 квадратных метра, вместе с «компаньоном» Prox 1 был запущен в космос при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy ещё в конце июня. Тестирование развертывания должно было состояться 8 июля, но из-за технических сложностей его перенесли. Испытания успешно прошли 23 июля в 21:47 по московскому времени. Это подтвердили сперва данные телеметрии, а затем — и фотографии с бортовых камер аппарата.Впервые возможность развёртывания солнечного паруса в космосе относительно успешно протестировал аппарат LightSail-1, предшественник современного спутника, в 2015 году. Правда, сателлит находился на низкой орбите, на которой сила взаимодействия с разряженной атмосферой превышала давление света. В случае с LightSail-2 учёные пошли гораздо дальше.