«Лаборатория Касперского» выяснила, что на рынке Dark Web Набор аккаунтов пользователя, составляющий всю его «цифровую жизнь», может стоить киберпреступникам дешевле $50. «Цифровая жизнь» формируется из аккаунтов социальных сетей, сайтов знакомств, различных онлайновых сервисов, игровых ресурсов и пр.

Эксперты «Лаборатории Касперского» установили, что взломать одну учетную запись в среднем стоит один доллар. Полноценная «цифровая жизнь» пользователя может быть продана менее чем за 50 долларов США. Более того, злоумышленники предлагают скидки при оптовой покупке. Получив в своё распоряжение доступ к аккаунтам жертвы, злоумышленники могут осуществлять самые разнообразные мошеннические действия. К примеру, киберпреступники могут совершать покупки в Интернете от чужого имени, распространять через взломанный аккаунт вредоносное ПО или запрещенные материалы, брать деньги в долг и совершать другие преступления. Если они получают доступ к учетным записям платежных систем, то основной целью будет вывод денег со счетов, в игровых аккаунтах – кража игровых артефактов, в программах лояльности – перечисление бонусов. Сведения могут быть похищены в результате фишинговых атак, путем взлома учетных записей, а также через уязвимости в приложениях и веб-платформах.