Кроссовки Under Armour HOVR Machina с Bluetooth-датчиком

Новая легкая пара кроссовок Under Armour HOVR Machina, весом 281 грамм, могут давать владельцу рекомендации по пробежке.

После того, как вы откроете коробку с новенькими кроссовками, первым шагом будет загрузка приложения MapMyRun на ваш мобильный телефон для отслеживания статистики. Далее его нужно поднести к нужной колодке для обнаружения Bluetooth-датчика для мгновенной обратной связи во время пробежки.

Модель имеет легкий корпус и удобную амортизирующую подошву. Under Armour HOVR Machina доступны за 12 000.