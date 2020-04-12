Кроссовки Xiaomi Mijia Sneakers 4 бросают вызов мировым спортивным брендам

Технологический китайский гигант Xiaomi - это бренд, чьи реализации мы видим в различных продуктах и обувь является одними из них.

У Xiaomi есть много моделей обуви и недавно выпущенные кроссовки Mijia Sneakers 4-го поколения идут с некоторыми улучшениями по сравнению с предыдущими моделями. Они разработаны с использованием немного более качественных материалов. Кроссовки изготовлены из четырех различных материалов и сформированы гидравлически.

Подошва состоит из эластичного легкого полимерного материала, полученного при определенной температуре. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с лодыжкой, внешняя ткань изготовлена из нити высокой плотности с антибактериальным и дезодорирующим эффектом. Xiaomi Mijia Sneakers можно приобрести за $ 28 в сером, синем и черном цвете.