Крупнейшая в США сеть видеоигр будет продавать NFT

Как сообщалось в отчетах в прошлом месяце, американская компания GameStop переходит на NFT. Компания сотрудничает с Immutable X, чтобы создать рынок для NFT, который они планируют открыть в конце этого года. Люди смогут покупать и продавать NFT, связанные с цифровыми активами, для использования в различных играх. По словам The Verge, предметы будут включать в себя такие вещи, как виртуальная недвижимость, скины персонажей и оружие. Immutable X основан на блокчейне Ethereum, который требует значительного потребления энергии и высоких комиссий (платеж в криптовалюте, необходимый для выполнения транзакции Ethereum). Платформа утверждает, что уменьшает эти недостатки, объединяя множество продаж NFT в одну транзакцию Ethereum и покупая углеродные компенсации. Таким образом, Immutable X, чьими партнерами являются некоторые игры с блокчейном и TikTok, обещает нулевую плату за ресурсы и углеродно-нейтральные NFT.

GameStop и Immutable X надеются побудить разработчиков игр использовать рынок с помощью фонда в 100 миллионов долларов. Будут ли разработчики и студии массово использовать эту платформу, еще неизвестно. Конференция разработчиков игр провела ежегодное исследование состояния игровой индустрии, в котором приняли участие более 2700 разработчиков. Выяснилось, что 70% из них и их студии не заинтересованы в NFT, а 72% не заинтересованы во включении криптовалют в свои игры. Около 28% заявили, что хоть немного заинтересованы в NFT. Соответственно, спрос под вопросом.
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