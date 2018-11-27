Крупное обновление ColorOS 6 от OPPO с улучшенным интерфейсом

OPPO в свою 5-ю годовщину ColorOS на прошлой неделе представила ColorOS 6, следующее крупное обновление, которое будет предназначено для безрамочных устройств, улучшающих интерфейс, градиентные цвета, новый шрифт OPPO Sans, новые анимации и многое другое. Компания заявила, что ColorOS теперь присутствует в 2,5 миллиардах устройств в 140 странах мира.

OPPO создала ColorOS 6.0 с мыслью о безрамочных смартфонах, но новая прошивка будет совместима и с ранее выпущенными компанией устройствами. В ColorOS 6.0 нашла себе применение система машинного обучения, позволяющая «замораживать» приложения в фоновом режиме, не закрывая их. Соответствующее приложение, основанное на искусственном интеллекте, станет оценивать активность пользователя в приложениях на протяжении двух недель, чтобы определить особенности работы пользователя со своим мобильным устройством.

ColorOS 6 стартует на самых популярных смартфонов, таких как R17 и R17 Pro, начиная с декабря это года.