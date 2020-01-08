Кубок Английской Лиги: Манчестер Сити обыграл МЮ

Первый полуфинальный матч Кубка английской лиги состоялся на домашней арене МЮ Олд Траффорд, где хозяева принимали клуб Манчестер Сити.

Счет был отрыт на 17-ой минуте. С голевого паса Кайла Уолкера автором забитого мяча стал Бернарду Силва. Точным ударом из-за штрафной, Силва положил мяч в самую паутину ворот. Давид де Хеа не смог помочь своей команде.

Затем на 33 минуте гости забили второй гол, отличился Рияд Марез. Пять минут спустя автоголом отметился Андреас Перейра, срезав мяч в свои ворота. В середине второго тайма на 70 минуте матча Манчестер Юнайтед отыграл один мяч. Маркус Рашфорд забил мяч в ворота Сити с передачи Мэйсона Гринвуда.

Ответный матч между командами состоится 29 января на стадионе Этиха́д.