Купить Консультант Плюс

КонсультантПлюс - это справочно-правовая система, профессиональный помощник для работы с правовой информацией. В системе находится примерно 145 миллионов правовых документов, иными словами, Консультант Плюс представляет собой обширную базу правовой информации для специалистов, которые имеют дело с законодательством.

Система компания РУНА универсальна. Система с персональными настройками профильных направлений поможет бухгалтерам, юристам, кадровикам и руководителям. Собранный пакет правовой базы Консультант Плюс обеспечит всем необходимым для каждого сотрудника. В системе есть это не только законодательные акты и официальные разъяснения, а также аналитические материалы, пошаговые инструкции и примеры, готовые решения и рекомендации, формы отчетности и образцы заполнения бланков, авторские статьи и профессиональную литературу. Цена варьируется в зависимости от условий, таких как количество документов, региона и других. В РУНА помогут с подбором комплекта системы. Он содержит решения и рекомендации для выполнения вашей задачи и разъяснения опытных экспертов из МинФина, ФНС, ПФ РФ и других ведомств. Вам предоставят только необходимые документы. Сайт компании понятный и информативный. Предоставленная информация разбита на тематические разделы для более удобного поиска. Все материалы доступны для скачивания, копирования, пересылке по электронной почте и печати. Сколько стоит Консультант Плюс вам расскажут специалисты компании.

Какие представлены программы?

Консультант Плюс Бухгалтер

Консультант Бюджетные организации

Консультант Плюс Юрист

Консультант Плюс Бизнес

Представленные программы содержат типовые документы по своим направлениям, образцы форм налогового и бухгалтерского учета, кадровых документов, типы и формы договоров и так далее. Программы предлагают также решения спорных вопросов. База документов ежедневно обновляется.

О компании РУНА

Компания РУНА - это консалтинговая группа, официальный поставщик Консультант Плюс. Компания на рынке предоставляет услуги около 28 лет. Реализует услуги на территории Москвы и Московской области. Компания сэкономит время и снижает риски клиентов, предоставляя верное решение. РУНА занимает одну из ведущих позиций в сфере распространения правовой информации и оказания консалтинговых услуг. Реализована дистанционное оказание услуг.