LG и Naver разрабатывают специальный браузер для складных смартфонов

Компания LG готовится выпустить складное устройство на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине. Компания создала специальный веб-браузер под названием Whale, который был разработан совместно с Naver, крупнейшим в Южной Корее поставщиком поисковых систем.

LG Dual Screen представляет собой проект по созданию дополнительного дисплея, который может подключаться к смартфону, за счёт чего расширяется общая площадь дисплея. Он был представлен на MWC 2019, когда LG V50 ThinQ был продемонстрирован со складным присоединяемым модулем.

Обладая этим опытом Whale «обретет совершенно новое измерение» и сможет быстро и без усилий перемещаться между двумя экранами просмотра. Новый веб-браузер обеспечит работу LG Dual Screen и многозадачность на совершенно новом уровне.