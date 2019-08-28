LG и Naver разрабатывают специальный браузер для складных смартфонов

2019-08-28, Автор - Anna; Продукт - Naver Whale; [53]
Компания LG готовится выпустить складное устройство на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине. Компания создала специальный веб-браузер под названием Whale, который был разработан совместно с Naver, крупнейшим в Южной Корее поставщиком поисковых систем.

LG Dual Screen представляет собой проект по созданию дополнительного дисплея, который может подключаться к смартфону, за счёт чего расширяется общая площадь дисплея. Он был представлен на MWC 2019, когда LG V50 ThinQ был продемонстрирован со складным присоединяемым модулем.

Обладая этим опытом Whale «обретет совершенно новое измерение» и сможет быстро и без усилий перемещаться между двумя экранами просмотра. Новый веб-браузер обеспечит работу LG Dual Screen и многозадачность на совершенно новом уровне.

Комментарии и отзывы Naver Whale
Samsung Galaxy M30s оснастят аккумулятор...
Samsung Galaxy M30s оснастят аккумуляторSamsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч. ...
Meizu 16s Pro с Super AMOLED дисплеем и ...
Meizu 16s Pro с Super AMOLED дисплеем и Сегодня в Китае, компания Meizu провела презентацию нового флагманского смартфона Meizu 16s Pro. ...
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Верт...
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. ВертБольшинство протестированных нами вертикальных пылесосов созданы только для сухой уборки. Тем интересен т...
Продано 3 миллиона смартфонов Honor 9X...
Продано 3 миллиона смартфонов Honor 9XКомпания Honor отчиталась о продажах смартфонов Honor 9X и 9X Pro, которые пока доступны только в Китае. ...
Представлен смартфон Meizu 16s Pro...
Представлен смартфон Meizu 16s ProКомпания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью 16s Pro, которая унаследовала дизайн ...
Huami представила две пары водонепроница...
Huami представила две пары водонепроницаHuami, ключевой партнер Xiaomi по носимым технологиям, представил два новых устройства «умные» наручные ч...
Microsoft покажет новые устройства 2 окт...
Microsoft покажет новые устройства 2 октКомпания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября. В этот день ...
Началась регистрация на предзаказ складн...
Началась регистрация на предзаказ складнПосле первоначального фиаско Galaxy Fold, Samsung готовится выпустить обновленную версию. Компания Samsun...


Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантиейОбзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFCОбзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC
Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor