«Лаборатория Касперского»: Злоумышленники переключились на мобильные девайсы

2018-12-06, Автор - Эдуард Иванов; [119]
Если бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону криптомайнеров: число российских пользователей, столкнувшихся с этим видом угроз, увеличилось почти в два раза, и в уходящем году был атакован каждый десятый пользователь! Поскольку разница в скорости вычислений между настольными компьютерами и мобильными девайсами стремительно сокращается, то атакам подвержены и смартфоны с планшетами. Поэтому, если батарейка смартфона не доживает и до середины дня, не спешите винить в этом производителя, возможно, стоит просто проверить девайс на вирусы.

«Тема криптовалют и ICO стала активно эксплуатироваться злоумышленниками. Они создавали фейковые ресурсы, имитирующие популярные криптовалютные кошельки и биржи, а также подделывали аккаунты известных лиц и компаний и от их имени обещали бесплатно раздавать криптовалюты. По нашим прогнозам, тенденция к увеличению майнеров сохранится, а также увеличится количество атак на мобильную технику. Скорее всего, в 2019 году вирусы-шифровальщики будут гораздо меньше использоваться в массовых атаках», – уверен Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

С начала 2018 года более трети российских пользователей подверглись веб-атакам. Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали за этот период 137 миллионов уникальных вредоносных ссылок. При этом, еще большая часть (37%) подверглась локальным угрозам посредствам съемных носителей.

Доля спама нашей стране составила 53% всего трафика, что несколько больше чем в среднем по миру. При этом, специалисты компании особо отметили, что за подобными сообщениями может скрываться не только назойливая реклама, но и мошеннические рассылки, и даже вредоносное ПО. За 2018 год было предотвращено более 89 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. Наиболее популярными у мошенников оказались банки (26%), платёжные системы (24%), глобальные интернет-порталы (19%) и социальные сети (17%). Наиболее часто информационным поводом в рассылках выступал чемпионат мира по футболу: злоумышленники предлагали жертвам поддельные билеты на матчи, перелёты и жильё.

За 2018 год было обнаружено 4,9 миллиона установочных пакетов мобильных вирусов. Особое место занимают мобильные банковские трояны: за этот год было обнаружено 144 тысячи версий подобных вирусов. Самый знаменитым в уходящем году стал банковский троян Asacub, который распространялся посредством фишинговых SMS-сообщений с предложением посмотреть фото или MMS по ссылке. Каждый день около 40 тысяч пользователей сталкивались с ним. Как же жить в мире, когда вокруг столько киберугроз? Оказывается, выполнения простого перечня рекомендаций, снижает риск подвергнуться атакам в десятки раз.
  • не переходить по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые;
  • использовать сложные и разные пароли для всех учётных записей;
  • устанавливать приложения только из официальных магазинов и предоставлять им доступ только к тем функциям, которые действительно требуются;
  • регулярно делать резервные копии критически важных данных;
  • применять надёжное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах.
  • регулярно устанавливать обновления программ и ОС;
Автор - Артем Костенко

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