«Лаборатория Касперского» будет бороться с дронами

Беспилотные летающие аппараты последнее время становятся все популярнее: только за последний год их продажи у нас в стране увеличились на 53%, что не удивительно, ведь можно найти множество вариантов полезного использования дронов: доставка товаров, фото- и видеосъемка, контроль строительства, обследование труднодоступных мест.

Есть и обратная сторона медали, например, промышленный шпионаж, вторжение в частную жизнь известных людей или покушение на убийство. Даже если исключить злой умысел, владельцы летающих роботов могут по незнанию создать серьезную угрозу: травмировать людей при падении аппаратов, нарушить работу аэропорта и так далее. Именно поэтому, сотрудники «Лаборатории Касперского» считают, что необходимо бороться с несанкционированным применением дронов.

Проект получил название Kaspersky Antidrone. Работает он следующим образом: модуль первичного обнаружения детектирует движущийся объект, считывает его координаты и передаёт их на сервер. Затем камеры с высоким разрешением направляются на подозрительный объект, создавая облако точек с помощью лазерного сканера.

Данные поступают в нейронную сеть, которая анализирует их, выясняя, дрон это или нет. Если приходит подтверждение, что это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления.

Особенность решения состоит в том, что дрон в процессе не повреждается, а возвращается к точке старта, совершая мягкую посадку. Как говорится, и овцы целы, и волк остался при зубах.

Помимо «точечной атаки», рассматривается вариант временной изоляции определенный области. Такой сценарий использования будет целесообразен при массовой атаке дронов. Дальность действия системы – 1 км, а используемый спектр частот разрешен к применению законодательством страны.

Kaspersky Antidrone может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру умных домов, объекты критической инфраструктуры, устанавливаться в автомобили. Потенциальными заказчиками комплекса являются крупные промышленные предприятия, организаторы массовых мероприятий, владельцы частных домов.

«Многие из нашей команды, сами являются владельцами дронов. С уверенностью могу сказать, что иногда беспилотники бывают чрезвычайно опасны: сам был свидетелем ряда рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. При этом, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета, и весьма расстраивается, когда его беспилотник сбивают. Вот почему мы сделали продукт, который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой — не наносит вреда дрону», — рассказал руководитель проекта Владимир Туров.

Цена решения начинается от 100 000 долларов и будет сильно зависеть от конкретных условий реализации. Kaspersky Antidrone планируется продаваться не только в России, но и за рубежом.

Автор: Артем Костенко