«Лаборатория Касперского» будет бороться с дронами

2019-10-22, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - DJI Mavic 2; [148]
Беспилотные летающие аппараты последнее время становятся все популярнее: только за последний год их продажи у нас в стране увеличились на 53%, что не удивительно, ведь можно найти множество вариантов полезного использования дронов: доставка товаров, фото- и видеосъемка, контроль строительства, обследование труднодоступных мест.

Есть и обратная сторона медали, например, промышленный шпионаж, вторжение в частную жизнь известных людей или покушение на убийство. Даже если исключить злой умысел, владельцы летающих роботов могут по незнанию создать серьезную угрозу: травмировать людей при падении аппаратов, нарушить работу аэропорта и так далее. Именно поэтому, сотрудники «Лаборатории Касперского» считают, что необходимо бороться с несанкционированным применением дронов.

Проект получил название Kaspersky Antidrone. Работает он следующим образом: модуль первичного обнаружения детектирует движущийся объект, считывает его координаты и передаёт их на сервер. Затем камеры с высоким разрешением направляются на подозрительный объект, создавая облако точек с помощью лазерного сканера.

Данные поступают в нейронную сеть, которая анализирует их, выясняя, дрон это или нет. Если приходит подтверждение, что это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления.

Особенность решения состоит в том, что дрон в процессе не повреждается, а возвращается к точке старта, совершая мягкую посадку. Как говорится, и овцы целы, и волк остался при зубах.

Помимо «точечной атаки», рассматривается вариант временной изоляции определенный области. Такой сценарий использования будет целесообразен при массовой атаке дронов. Дальность действия системы – 1 км, а используемый спектр частот разрешен к применению законодательством страны.

Kaspersky Antidrone может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру умных домов, объекты критической инфраструктуры, устанавливаться в автомобили. Потенциальными заказчиками комплекса являются крупные промышленные предприятия, организаторы массовых мероприятий, владельцы частных домов.

«Многие из нашей команды, сами являются владельцами дронов. С уверенностью могу сказать, что иногда беспилотники бывают чрезвычайно опасны: сам был свидетелем ряда рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. При этом, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета, и весьма расстраивается, когда его беспилотник сбивают. Вот почему мы сделали продукт, который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой — не наносит вреда дрону», — рассказал руководитель проекта Владимир Туров.

Цена решения начинается от 100 000 долларов и будет сильно зависеть от конкретных условий реализации. Kaspersky Antidrone планируется продаваться не только в России, но и за рубежом.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы DJI Mavic 2
В сеть утекли характеристики смартфона M...
В сеть утекли характеристики смартфона MУже завтра будет представлен смартфон Meizu 16T, однако сегодня ночью в сеть утекли официальные постеры с...
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную...
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальнуюКомпания Xiaomi выпустила глобальную прошивку MIUI 11 для популярных смартфонов Mi 9T и Mi 9T Pro, которы...
TerraMaster представляет NAS-хранилище ...
TerraMaster представляет NAS-хранилище TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов хранени...
Razer Viper Ultimate очень легкая...
Razer Viper Ultimate очень легкаяОфициально представили новую игровую мышку Razer Viper Ultimate, которая выглядит очень стильно и может п...
Kingston анонсировала MicroSD и SD-карты...
Kingston анонсировала MicroSD и SD-картыКомпания Kingston Digital Europe Co LLP, объявила о выпуске новой линейки карт памяти Canvas Select Plus ...
Смартфон Motorola One Hyper получит выдв...
Смартфон Motorola One Hyper получит выдвСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola One Hyper, главной особенностью которого ...
Процессоры Intel Skylake-X сильно подеше...
Процессоры Intel Skylake-X сильно подешеСетевые источники сообщают о том, что партнеры компании Intel начали снижать цены на процессоры Skylake-X...
iPhone 12 Pro Max прочат аккумулятор на ...
iPhone 12 Pro Max прочат аккумулятор на Информатор Хасан Каймак поделился рендерами смартфона iPhone 12 Pro Max, которые были созданы на основе с...


Обзор BE QUIET! Pure Base 500 Black. Тихий и просторный корпус Обзор BE QUIET! Pure Base 500 Black. Тихий и просторный корпус
Обзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсаторомОбзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсатором
Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)
Обзор Vsmart Live 6/64GB. Новый флагманский смартфон от компании VinSmartОбзор Vsmart Live 6/64GB. Новый флагманский смартфон от компании VinSmart
Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)
Обзор World of Myths. Отличная карточная...
Обзор World of Myths. Отличная карточнаяПочему-то в последнее время коллекционные карточные игры стали появляться на рынке все чаще и чаще. Видим...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. Мощ...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. МощКомпания Huawei официально представила новый смартфон среднего класса, который может похвастаться отлично...
Обзор The Horus Heresy: Legions. Страшне...
Обзор The Horus Heresy: Legions. СтрашнеОчень часто небольшие студии берут какой-то специфический и не очень популярный жанр, создают крутой прое...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 ...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 Производителям компьютерного железа в последнее время все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию, в...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октяб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октябЕсли 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store бы...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. Защищен...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. ЗащищенЧто вы представляете, когда слышите словосочетание «ноутбук для бизнеса»? Наверняка, в голове возникают к...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor