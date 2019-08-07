Lanmodo Vast Night Vision устройство ночного видения в автомобиле

2019-08-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Lanmodo Vast Night Vision; [29]
За рулём важен не только комфорт — нельзя забывать и о безопасности во время поездки. Но человеческий глаз не идеален, особенно в тёмное время суток. Снизить риск возникновения нештатной ситуации поможет камера ночного видения. Несмотря на компактные габариты, Lanmodo Vast Night Vision видит гораздо дальше самого водителя в темноте, тумане и других сложных погодных условиях.

    Краткое изложение некоторых функций системы ночного видения Lanmodo Vast Night Vision:
  • Диагональ экрана 8.2 дюйма
  • Широкий угол обзора 36°
  • Полноцветная система ночного видения
  • Подключение к мобильному устройству
  • Запись в реальном времени
  • HD экран и высокое разрешение 1080P
  • Шикрокий угол обзора 170° камеры заднего вида с высоким разрешением 720p
«Дальнобойность» камеры с разрешением 1080p в темноте составляет 300 метров — больше, чем у дальнего света фар. Lanmodo Vast Night Vision поможет вовремя заметить на дороге другие автомобили, пешеходов и диких животных на трассе. 8,2-дюймовый IPS-дисплей напоминает по форме зеркало заднего вида: такие габариты позволяют отчётливо разглядеть происходящее, не отвлекая внимание водителя от дороги.


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