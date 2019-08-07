Lanmodo Vast Night Vision устройство ночного видения в автомобиле

За рулём важен не только комфорт — нельзя забывать и о безопасности во время поездки. Но человеческий глаз не идеален, особенно в тёмное время суток. Снизить риск возникновения нештатной ситуации поможет камера ночного видения. Несмотря на компактные габариты, Lanmodo Vast Night Vision видит гораздо дальше самого водителя в темноте, тумане и других сложных погодных условиях.
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Краткое изложение некоторых функций системы ночного видения Lanmodo Vast Night Vision:
- Диагональ экрана 8.2 дюйма
- Широкий угол обзора 36°
- Полноцветная система ночного видения
- Подключение к мобильному устройству
- Запись в реальном времени
- HD экран и высокое разрешение 1080P
- Шикрокий угол обзора 170° камеры заднего вида с высоким разрешением 720p