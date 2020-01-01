Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о назначении на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого. Контракт со специалистом подписан на пять лет.

В ноябре 2019 года Леонид Слуцкий ушел в отставку из голландского клуба "Витесс" из-за неудачных результатов клуба в чемпионате. Руководство "Рубина" отправила тренерский штаб во главе с Романом Шароновым. Клуб занимает 13 место в чемпионате России. В новый тренерский штаб вошли Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.