Lexand представила сразу шесть видеорегистраторов

Lexand представила шесть новых видеорегистраторов с широким функционалом, датчиками, удобным управлением и привлекательной ценой. Все новинки уже поступили в продажу.

LR150 – компактная модель со всем необходимым на дороге функционалом. Он имеет все нужные датчики, трёхосевой G-сенсор и слот расширения для карт microSD/SDHC/TF (до 32 Гб). Разъем AV-IN позволяет подключить внешнюю камеру заднего вида, превращая крошку-регистратор в двухкамерный прибор. Угол обзора встроенной камеры гаджета – 120°, съемка ведется в FullHD (1920x1080p, 30к/cек) и этого точно хватит для корректной записи всех дорожных событий. Видео сохраняется в .avi с использованием кодека H.264, фото – в формате .jpg в разрешении 5 Мп. Цена составляет 3290 рублей.

LR200 DUAL - уникальный видеорегистратор в удобном форм-факторе накладки на зеркало. Вешаете его на салонное зеркало заднего вида – и получаете не только полный обзор событий на дороге, но и их своевременную запись. Угол обзора 150°, а камерой заднего вида с вполне достаточными 90° горизонтальным обзором. Регистратор записывает видео в разрешении 1920x1080 FHD и с частотой 30 к/сек, а фото – в разрешении 4032x3024 (12 Мп). Все файлы сохраняются на карты памяти microSD объемом до 32 Гб. Большой сенсорный экран 4,5” выводит картинку в таком качестве, что можно сразу разглядеть все важные детали и ничего не упустить. Режим записи можно выбрать – либо циклическая, либо непрерывная. Встроенный трёхосевой датчик удара позволяет включать режим записи по событию, при этом на видео всегда указаны актуальные время и дата. За это устройство можно не волноваться, оставляя его в салоне автомобиля – регистратор не отличим от обычного зеркала и не привлечет внимания злоумышленников. Стоимость видеорегистратора 4490 рублей.

LR250 DUAL - универсальный видеорегистратор с 3-дюймовым IPS-дисплеем. Передняя камера имеет угол обзора 130 градусов, камера заднего вида охватывает 85 градусов. Запись видео осуществляется в разрешении 1920х1080p в формате .avi и фото в .jpeg (с качеством до 12 Мп), удобное хранение отснятого контента на картах microSD/SDHC/TF (объем до 32 Гб) и многочисленные пользовательские настройки режимов фото- и видеосъемки (циклическая съемка, защита записи, возможность записи без звука и т.д.) делают видеорегистратор простым и легко настраиваемым авто-помощником. LR250 DUAL продается за 4990 рублей.

Модель LEXAND LR300 обеспечивает запись видео в разрешении FullHD (1920x1080), делает фото в разрешении до 12 Мп и позволяет различать на отснятом материале все важные детали, от дорожных знаков и разметки до госномеров всех участников движения. Угол обзора камеры – приятные 140°, которых хватит в абсолютно любой ситуации на дороге. Естественно, все нужные функции на месте – и G-сенсор, и датчик движения, и запись звука, и фиксация номерных знаков. Он оснащён быстросъёмным креплением, которое позволяет снимать и устанавливать устройство буквально одним движением – его легко забрать с собой, уходя из машины и не переживать о возможной краже. Добавляют удобства и компактные размеры регистратора, а малый вес обеспечивает отсутствие тряски на видеозаписи. Цена гаджета 2990 рублей.

LR400 DUAL отличается широким возможностями настройки. В комплект поставки входит подключаемая камера заднего вида, внешнее устройство для чтения TF-карт, крепление на присоске и, конечно, автомобильное зарядное устройство. Две камеры с углами обзора 130° (передняя) и 75° (заднего вида) фиксируют происходящее с автомобилем с использованием всех современных сенсорных систем, а большой IPS-дисплей выводит весь контент с высокой степенью детализации. Видеозапись ведется в FHD-разрешении 1920x1080 (30 к/сек), фото можно снимать в качестве до 12 Мп. Оценен видеорегистратор в 4990 рублей.

Стильная и функциональная модель LR500 обеспечивает своему владельцу комфорт и спокойствие в пути. Чего стоит только угол обзора двухмегапиксельной фронтальной камеры – 160°, а ведь вдобавок к этому гаджет поддерживает и подключение внешней камеры заднего вида. Записанное видео и фото можно просматривать на большом 3” IPS-дисплее с высоким качеством картинки и цветопередачей, причем устройство поддерживает карты памяти большей ёмкости, чем обычно – до 64 Гб, а это значит, что можно хранить вдвое больше отснятого материала. Регистратор снимает видео в FHD и позволяет делать фото с разрешением до 12 Мп. Солидный металлический корпус и стильный дизайн делают этот видеорегистратор универсальным подарком любому автовладельцу. На борту весь необходимый набор функций – трёхосевой G-сенсор и поддержка режима парковки, пользовательские настройки режимов записи, включая циклический, запись звука, маркировка номерного знака и датчик движения. Стоимость LEXAND LR500 составляет 6490 рублей.