Lexand представляет линейку видеорегистраторов LR19 DUAL и LR25.

Lexand LR19 DUAL отличается компактным размером с двумя камерами. Передняя камера обеспечивает угол обзора 146 градусов, задняя камера охватывает 85 градусов.

Lexand LR19 DUAL оснащен 3-дюймовым IPS-дисплеем. Съемка ведется в разрешении Full HD (1920х1080p). Видеорегистратор поддерживает длительность ролика до 5 минут. Видео сохраняется в формате avi с использованием кодека H.264, а фото в формате jpg. Устройство поддерживает карты microSD/SDHC, для удобства в комплектацию входит устройство для чтения TF-карт. Новинка оснащена 3G-сенсором, датчиком движения и режимом парковки.

Второе устройство Lexand LR25, многофункциональный модуль безопасности на борту вашего автомобиля. Он оснащен датчиком движения, режимом парковки и 3G сенсором. Устройство дополняется съемным магнитным держателем с GPS-приёмником. Таким образом, на записываемом видео появятся точные GPS-координаты, что позволит зафиксировать и скорость движения, и местоположение авто в пространстве.

LR25 ведет съемку 4G-объективом с апертурой f2.0 в разрешении 1920x1080 FHD и с частотой 30 кадров в секунду. Видео сохраняется в формате mov. Файлы хранятся на картах microSD/SDHC с максимальным объемом до 64 Гб. Кронштейн также выполняет функцию зарядки. Питание поступает от зарядки непосредственно на него.

Обе новинки уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 4490 рублей за Lexand LR19 Dual и 5490 рублей за Lexand LR25 соответственно.