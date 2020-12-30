Lexand представляет линейку видеорегистраторов LR19 DUAL и LR25

Lexand представляет линейку видеорегистраторов LR19 DUAL и LR25.

Lexand LR19 DUAL отличается компактным размером с двумя камерами. Передняя камера обеспечивает угол обзора 146 градусов, задняя камера охватывает 85 градусов.

Lexand LR19 DUAL оснащен 3-дюймовым IPS-дисплеем. Съемка ведется в разрешении Full HD (1920х1080p). Видеорегистратор поддерживает длительность ролика до 5 минут. Видео сохраняется в формате avi с использованием кодека H.264, а фото в формате jpg. Устройство поддерживает карты microSD/SDHC, для удобства в комплектацию входит устройство для чтения TF-карт. Новинка оснащена 3G-сенсором, датчиком движения и режимом парковки.

Второе устройство Lexand LR25, многофункциональный модуль безопасности на борту вашего автомобиля. Он оснащен датчиком движения, режимом парковки и 3G сенсором. Устройство дополняется съемным магнитным держателем с GPS-приёмником. Таким образом, на записываемом видео появятся точные GPS-координаты, что позволит зафиксировать и скорость движения, и местоположение авто в пространстве.

LR25 ведет съемку 4G-объективом с апертурой f2.0 в разрешении 1920x1080 FHD и с частотой 30 кадров в секунду. Видео сохраняется в формате mov. Файлы хранятся на картах microSD/SDHC с максимальным объемом до 64 Гб. Кронштейн также выполняет функцию зарядки. Питание поступает от зарядки непосредственно на него.

Обе новинки уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 4490 рублей за Lexand LR19 Dual и 5490 рублей за Lexand LR25 соответственно.
Комментарии и отзывы Lexand LR19 DUAL и LR25
Обзоры:
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Новости:
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает...
В России появились видеокамеры бренда EZ-IP от Dahua Technology

Dahua Technology представила на российском рынке новые видеокамеры бренда EZ-IP. Среди представленной пр...
Lexand представляет линейку видеорегистраторов LR19 DUAL и LR25

Lexand представляет линейку видеорегистраторов LR19 DUAL и LR25. ...
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Объявлена дата выхода флагмана iQOO 7 ...
Объявлена дата выхода флагмана iQOO 7 Компания IQOO объявила о том, что официальная презентация флагманского смартфона iQOO 7 состоится 11 янва...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалс...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалсЮжнокорейский гигант Samsung готовится к запуску своих флагманских смартфонов серии S следующего поколени...
В сеть утекли характеристики Samsung Gal...
В сеть утекли характеристики Samsung GalАвторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который буд...
Genesis представила студийный микрофон R...
Genesis представила студийный микрофон RGenesis Radium 300 XLR призван удовлетворить все потребности пользователей, которые проводят вебинары, ви...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запу...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запуКорпорация ZIMI, принадлежащая Xiaomi, является производителем популярного бренда ZMI для зарядки аксессу...
Новый вариант ASUS ROG Phone 3 12 + 128 ...
Новый вариант ASUS ROG Phone 3 12 + 128 22 июля компания ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 3. Телефон был доступен в двух вариантах: 8...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон дл...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон длНе так давно стартовали продажи недорогого смартфона INOI 5 2021, оснащенного 5.5-дюймовым дисплеем с соо...
Samsung Galaxy W21 5G официально доступе...
Samsung Galaxy W21 5G официально доступеСмартфон Samsung Galaxy W21 5G является преемником модели Galaxy W20 5G, который был выпущен в прошлом го...
Google Pixel 4a испытали на прочность...
Google Pixel 4a испытали на прочность На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось видео, посвященное недорогому смартфону Googl...
Опубликована 3D-модель Samsung Galaxy S2...
Опубликована 3D-модель Samsung Galaxy S2В сети появилась 3D-модель смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще не был представлен официально....
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-...
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-В период коронавируса многие пользователи стали больше играть в игры, наслаждаясь виртуальным мирами и их...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gam...
Представлен игровой монитор ASUS TUF GamКомпания ASUS представила игровой монитор TUF Gaming VG279QR, который получил 27-дюймовую IPS-панель с ра...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor