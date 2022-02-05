Однако на этот раз есть одно серьезное изменение — значок Chrome был изменен в соответствии с принципами дизайна различных операционных систем. Он получает тонкий градиент в Windows, трехмерный вид в macOS и чрезвычайно плоский дизайн в Chrome OS, чтобы соответствовать другим системным значкам.
Однако macOS и iOS получают несколько дополнительных изменений. Бета-версия Chrome для macOS теперь включает новую ленту с надписью «БЕТА». А на iOS бета-версия будет использовать дизайн, похожий на чертеж, как дань уважения приложениям Apple, ориентированным на разработчиков.
Новая иконка начнет появляться на устройствах в ближайшие несколько месяцев.