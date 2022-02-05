Логотип Google Chrome "изменили" за 8 лет

Google Chrome, получил новый логотип спустя 8 лет, с еще более упрощенным дизайном, чтобы соответствовать «более современному выражению бренда Google», сообщил дизайнер браузера. Вскоре изменение будет отражено на всех устройствах. Цветовая схема на самом деле не изменилась, красный, синий, зеленый и желтый по-прежнему являются основными цветами, но насыщенность была немного увеличена, а тени удалены. В целом новый логотип практически не изменился, но стал более живым.

Однако на этот раз есть одно серьезное изменение — значок Chrome был изменен в соответствии с принципами дизайна различных операционных систем. Он получает тонкий градиент в Windows, трехмерный вид в macOS и чрезвычайно плоский дизайн в Chrome OS, чтобы соответствовать другим системным значкам.

Однако macOS и iOS получают несколько дополнительных изменений. Бета-версия Chrome для macOS теперь включает новую ленту с надписью «БЕТА». А на iOS бета-версия будет использовать дизайн, похожий на чертеж, как дань уважения приложениям Apple, ориентированным на разработчиков.

Новая иконка начнет появляться на устройствах в ближайшие несколько месяцев.
Комментарии и отзывы Google Chrome
WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей…
WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записейWhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей, в декабре 2021 года платформа обмена сообщениями…
Заблокированная папка от Google Photos…
Заблокированная папка от Google PhotosВ июне компания Google представила «Заблокированную папку» в приложении Google Фото для устройств Pixel. …
Приложение диспетчер паролей Firefox Lockwise закроется 13 д…
Приложение диспетчер паролей Firefox Lockwise закроется 13 дНа этой неделе Mozilla объявила о прекращении поддержки приложения диспетчера паролей Firefox Lockwise дл…
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете …
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете Steam теперь позволяет пользователям видеть размер игры до того, как они ее установили. На страницах библ…
Выпущено приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows с поддержко…
Выпущено приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows с поддержкоКомпания OWC объявила о выпуске своего приложения SoftRAID 3.0 для Windows с добавлением поддержки томов …
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений …
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений Благодаря разработке DLSS NVIDIA, было обнаружено, что лучший способ оценить качество изображения - это с…
YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на Android…
YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на AndroidЕсли вы используете YouTube Music, вы должны знать о функции Smart Downloads, встроенной в приложение. По…
YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеер…
YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеерПриложение YouTube для Android и iOS, получило новый пользовательский интерфейс видеоплеера, содержащий в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor