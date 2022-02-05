Логотип Google Chrome "изменили" за 8 лет

Google Chrome, получил новый логотип спустя 8 лет, с еще более упрощенным дизайном, чтобы соответствовать «более современному выражению бренда Google», сообщил дизайнер браузера. Вскоре изменение будет отражено на всех устройствах. Цветовая схема на самом деле не изменилась, красный, синий, зеленый и желтый по-прежнему являются основными цветами, но насыщенность была немного увеличена, а тени удалены. В целом новый логотип практически не изменился, но стал более живым.

Однако на этот раз есть одно серьезное изменение — значок Chrome был изменен в соответствии с принципами дизайна различных операционных систем. Он получает тонкий градиент в Windows, трехмерный вид в macOS и чрезвычайно плоский дизайн в Chrome OS, чтобы соответствовать другим системным значкам.

Однако macOS и iOS получают несколько дополнительных изменений. Бета-версия Chrome для macOS теперь включает новую ленту с надписью «БЕТА». А на iOS бета-версия будет использовать дизайн, похожий на чертеж, как дань уважения приложениям Apple, ориентированным на разработчиков.

Новая иконка начнет появляться на устройствах в ближайшие несколько месяцев.